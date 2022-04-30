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Esenyurt'ta market deposunda yangın

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Esenyurt'ta market deposunda yangın

ESENYURT'ta, market deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, market deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde markete ait depodaki lastikler saat 13.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, depoda hasar oldu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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