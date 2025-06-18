Esenyurt'ta Makas Atan Sürücüye 11 Bin Lira Ceza

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Esenyurt'ta trafiği tehlikeye düşüren makas atan sürücüye 11 bin 253 lira para cezası kesildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Esenyurt'ta, aracıyla makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik ekipleri, D-100 Güney Beylikdüzü mevkisinde aracıyla makas atarak ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 34 JHN 60 plakalı araç sürücüsünün B.M. olduğunu tespit etti.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 11 bin 253 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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