Esenyurt'ta Lokantayı Basan Kadın Ortalığı Birbirine Kattı

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bir lokanta sahibine sinirlenen yabancı uyruklu bir kadın, camları kırarak eşyalara zarar verdi. Kadın güçlükle sakinleştirildi ve şikayetçi olan lokanta sahibi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.