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Esenyurt'ta Lokantayı Basan Kadın Ortalığı Birbirine Kattı

Esenyurt'ta Lokantayı Basan Kadın Ortalığı Birbirine Kattı

Güncel Haberler

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bir lokanta sahibine sinirlenen yabancı uyruklu bir kadın, camları kırarak eşyalara zarar verdi. Kadın güçlükle sakinleştirildi ve şikayetçi olan lokanta sahibi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

ESENYURT'TA LOKANTAYI BASAN KADIN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - 2

Ersan SAN - Veysel TİMDU - İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta lokanta sahibine sinirlenen bir kadın ortalığı birbirine kattı.

Olay Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün meydana geldi. Yabancı uyruklu kadın tartıştığı kişinin lokantasını bastı. Camları kıran kadın eşyalara da zarar verdi. Kadın güçlükle sakinleştirildi. Kadının ortalığı birbirine kattığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Lokanta sahibinin de yabancı uyruklu olduğu belirtilirken kadından şikayetçi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt DHA Güncel Haberler

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