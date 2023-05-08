Esenyurt'ta lojistik firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta bulunan lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Esenyurt'ta bulunan lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi 2626 Sokak'taki 3 katlı lojistik firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin depoda soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel