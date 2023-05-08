Üye Girişi
Haberi Paylaş
Esenyurt'ta lojistik firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta lojistik firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Esenyurt'ta bulunan lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Esenyurt'ta bulunan lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi 2626 Sokak'taki 3 katlı lojistik firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin depoda soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Osmangazi Esenyurt İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title