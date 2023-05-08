Esenyurt'ta lojistik firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bulunan lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi 2626 Sokak'taki 3 katlı lojistik firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin depoda soğutma çalışmaları sürüyor.