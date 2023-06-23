Esenyurt'ta 'laf atma' tartışması: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt'ta meydana gelen 'laf atma' tartışması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 2 kardeş cezaevine gönderildi. Olaya karışan diğer şüpheli ise hala aranıyor.

Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı "laf atma" tartışmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş cezaevine gönderildi.

Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından yakalanan şüpheliler Mete G. ve Arda G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden Sedat B'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Sözlü taciz kavgaya dönüşmüştü

Dün, Mehterçeşme Mahallesi 1973 Sokak'ta yolda yürüyen bir kadın, kendisine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Arda G. ile tartışmıştı.

İkili arasındaki tartışmayı gören Mehmet Ali T'nin darbettiği Arda G, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra yanına kardeşi Mete G. ve Sedat B'yi alarak geri dönmüştü.

Yaşanan tartışmada kendisini darbeden Mehmet Ali T. ve bağrışmalar üzerine iş yerinden çıkan Mısır uyruklu esnaf Z.A.A'yı ateş edip yaralayan Mete G. ile yanındaki 2 şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Mehmet Ali T, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bacağından yaralanan Z.A.A. ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelilerden Mete G. ve Arda G. kardeşleri gözaltına almıştı.