ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

ESENYURT'ta kuyuya düşerek, mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Esenyurt'ta dün saat 17.00 sıralarında bir köpek kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye erlerinden biri merdivenle, köpeğin yanına indi. Köpek iple bağlanarak yukarı çekildi. Sağlık durumu iyi olan köpek, sahibine teslim edildi.