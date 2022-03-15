ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ESENYURT'ta kuyuya düşerek, mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ESENYURT'ta kuyuya düşerek, mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Esenyurt'ta dün saat 17.00 sıralarında bir köpek kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye erlerinden biri merdivenle, köpeğin yanına indi. Köpek iple bağlanarak yukarı çekildi. Sağlık durumu iyi olan köpek, sahibine teslim edildi.

ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title