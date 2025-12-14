Haberler

Esenyurt'ta 4 kişinin gece kuyumcuyu soyma girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Esenyurt'ta bir kuyumcunun kepengini açmaya çalışan 4 kişi, alarmın çalması sonrası kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta gece kuyumcunun kepengini açmaya çalışan 4 kişinin, alarm çalması üzerine kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Piri Reis Mahallesi'nde bulunan kuyumcunun önüne dün gece saatlerinde bir araç yanaştı. Araçtan inen 4 kişi, kuyumcunun kepengini açmak için zorlarken alarm çaldı.

Şüpheliler alarmın çalmasının ardından geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, araçla gelen şüphelilerin iş yeri kepengini zorladıkları ve alarmın çalmasının ardından kaçtıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
