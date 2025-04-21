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Esenyurt'ta Kuyumcu Soygunu: Müşteri Kılığındaki Şüpheli 560 Bin TL Çaldı

Esenyurt'ta Kuyumcu Soygunu: Müşteri Kılığındaki Şüpheli 560 Bin TL Çaldı
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Esenyurt'ta kuyumcuya müşteri gibi gelen bir şüpheli, yaklaşık 560 bin TL değerindeki bilezikleri çalarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

ESENYURT'ta kuyumcuya müşteri gibi gelen şüpheli yaklaşık 560 bin TL tutarındaki bilezikleri çalıp kaçtı. Kuyumcudakilerin peşinden koştuğu şüpheli, silahla havaya ateş ettikten sonra kendisini bekleyen taksi ile kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Mart'ta Aşık Veysel Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Şüpheli müşteri gibi geldiği kuyumcuda beğendiği bilezikleri satın alacağını ancak, ödemeyi kredi kartı ile yapacağını söyledi. Tezgahtar bunun üzerine bilezikleri alarak bir kenara bıraktı. Kuyumcudan 5 dakikalığına ayrılan kişi tekrar geldi ve bileziklere bir daha bakmak istedi. Tezgahtarın verdiği bilezikleri eline alan şüpheli koşarak uzaklaştı. Tezgahtar ve iş yerindekilerin arkasından koştuğu şüpheli yanında taşıdığı tabanca ile havaya ateş ettikten sonra kendisini bekleyen taksi ile kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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