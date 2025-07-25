Esenyurt'ta Kurye, Sadaka Kutusunu Çaldı

Esenyurt'ta Kurye, Sadaka Kutusunu Çaldı
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Esenyurt'ta bir işyerine giden kurye, dükkanda dikkatini çeken sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ESENYURT'ta bir işyerine giden kurye, sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Olay, Balıkyolu Caddesi'ndeki bir dürümcüde meydana geldi. Dükkana gelen kurye, işyeri sahibinin bir siparişi hazırlamak için sırtının dönük olduğunu gördü. Telefon ile konuşan kurye önünde duran ve müşterilerin içine para attığı sadaka kutusunu alıp uzaklaştı. İşyeri sahibi güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince sadaka kutusunu çalan kişinin kurye olduğunu fark etti. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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