Esenyurt'ta Kurşunlama Olaylarında 26 Kişi Tutuklandı

Esenyurt'ta 12 iş yeri ve 2 evin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 29 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta farklı tarihlerde 7 market, 2 yapı şirketi, 1 emlakçı, 1 otel, 1 optik mağazası olmak üzere 12 iş yeri ile 2 evin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından saldırıları düzenleyen suç örgütüne yönelik farklı tarihlerde 4 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 çelik yelek, 33 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 1'ine ev hapsi cezası verilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.