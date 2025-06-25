Esenyurt'ta Kurşunlama Olaylarında 26 Kişi Tutuklandı

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Esenyurt'ta 12 iş yeri ve 2 evin kurşunlanmasına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda 29 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında 8 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt'ta 12 iş yeri ve 2 evin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 29 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta farklı tarihlerde 7 market, 2 yapı şirketi, 1 emlakçı, 1 otel, 1 optik mağazası olmak üzere 12 iş yeri ile 2 evin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından saldırıları düzenleyen suç örgütüne yönelik farklı tarihlerde 4 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 çelik yelek, 33 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 1'ine ev hapsi cezası verilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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