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Esenyurt'ta Kurbanlık Hayvanlarla Dolu Ahırda Yangın Çıktı

Esenyurt'ta Kurbanlık Hayvanlarla Dolu Ahırda Yangın Çıktı
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Esenyurt'ta bir ahırda meydana gelen yangında çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

ESENYURT'ta kurbanlık hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1597 Sokak'taki, yaklaşık 3 bin metrekarelik inşaat alanının içinde bulunan ahırda çıktı. Kurbanlık büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırdan yükselen alevler kısa sürede yanında bulunan samanlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

'KURBANLIK İÇİN GETİRMİŞTİK'

Telef olan hayvanların sahibi Nihat Ergenç, "Şu ana kadar 25 ya da 30 hayvan tam sayısını bilmiyorum. Bir tanesini kurtardık, gerisi içeride. Bu hayvanları kurbanlık için getirmiştik. Herhalde elektrikten çıktı. Ben de şimdi yeni Çatalca'dan geldim. Ben gelene kadar iş işten geçmişti." dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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