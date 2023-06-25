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Esenyurt'ta Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmaları yapıldı

Esenyurt'ta Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmaları yapıldı

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Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak çöp konteynerlerini dezenfekte etti. Vatandaşların bayramı temiz bir ortamda geçirebilmesi için mesai yapan ekipler, temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerlerini de ilaçlı su ile dezenfekte etti.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Esenyurt'ta rutin olarak yürütülen kent temizliğinin yanı sıra bayram öncesi cadde ve sokaklar mobil temizlik araçlarıyla temizlendi. Vatandaşların bayramı temiz bir ortamda geçirebilmesi için mesai yapan ekipler, temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerlerini de ilaçlı su ile dezenfekte etti.

Yetkililer, bayram boyunca kesimhaneler başta olmak üzere tüm ilçede temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı Esenyurt Güncel Haberler

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