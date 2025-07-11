Esenyurt'ta Kural İhlali Yapan Kamyonet Sürücüsüne 19 Bin Lira Ceza

İstanbul Esenyurt'ta kural ihlali yapan kamyonet sürücüsüne 19 bin 527 lira ceza verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Temmuz'da Yanyol Caddesi'nde bir kadının yavaşlayan kamyonetten inerek kaçmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, saygısızca araç kullandığı anlaşılan kamyonet sürücüsünün P.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan kara yoluna çıkmak", "sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden kara yolunda araç kullanmak" ve "taşıt yolunda duraklamak" maddelerinden toplam 19 bin 527 lira para cezası verdi.

Ayrıca P.A. hakkında "tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakasını almadan kara yoluna çıkarmak" maddesi kapsamında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.