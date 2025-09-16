Esenyurt'ta kültür sanat ve sınavlara hazırlık kurslarının kapasitesi iki katına çıktı

Esenyurt Belediyesi, kültür sanat ve sınavlara hazırlık kurslarının kapasitesini iki katına çıkardı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde yürütülen eğitim atağı kapsamında geçen yıla kıyasla kursiyer sayısı yüzde 50 oranında artarken, ilk kez sitelere kültür ve sanat merkezleri kazandırıldı.

Belediyenin kültür-sanat ve meslek edindirme kurslarında kursiyer sayısı 5 bin 539'dan 10 bin 526'ya yükselerek yüzde 90'lık artış yakaladı.

Sürekli Eğitim Merkezi'nde lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kurslarına katılan öğrenci sayısı ise 1230'dan 2 bin 414'e çıkarak yüzde 96 oranında arttı.

2024 yazında 8 merkezde 3 bin kursiyerin katıldığı yaz okulları, bu yıl 23 merkezde organize edilerek toplam 9 bin 270 kursiyere ulaştı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde geçen yıl hiç kayıt bulunmazken, bu yıl 550 öğrenciye hizmet verildi.

Çocuk Üniversitesi'nde eğitim alan öğrenci sayısı ise 302'den 952'ye çıkarıldı. Merkeze bu yıl ilk kez sınavla alım yapıldı. Ara sınıf etüt programlarında da kayıtlar 584'ten 3 bin 228'e çıktı. Yeni açılan Dijital Dönüşüm Ofisi ise 202 öğrenciye ulaştı. Bu sayının yıl sonuna kadar 1000 öğrenciye ulaşması bekleniyor.

"Belediyem Sitemizde" projesi kapsamında da Regnum Kültür ve Sanat Merkezi'nde 722, Solarkent Kültür ve Sanat Merkezi'nde 667, Ayışığı Kültür Merkezi'nde ise 291 kişi çeşitli branşlarda eğitim almaya başladı. Yaklaşık 1500 kişilik kapasiteye sahip Kadın Sanat Merkezi 28 farklı branşta eğitim imkanı sunarak, Esenyurtlu kadınları sanatla buluşturmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Aksoy, gençlere ve yetişkinlere yönelik çok sayıda kursun ilçeye değer kattığını belirterek, "Gençlerimize yönelik sınav hazırlık kurslarımız, teknoloji meraklıları için kurduğumuz Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve istihdama katkı sunan Emeğim atölyelerimizle Esenyurt'ta herkes için eğitim var. Kursiyerlerimizin memnuniyetini görmek bizi daha da motive ediyor." ifadelerini kullandı.