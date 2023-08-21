Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın çıktı
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Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Anka Kuşu Sokak'ta bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel