Esenyurt'ta Kuaföre Pompalı Tüfekle Saldırı

Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden öfkelendiği iddia edilen şahıs kuaföre pompalı tüfekle saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıs polis tarafından yakalandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden öfkelendiği iddia edilen eden şahıs kuaföre pompalı tüfekle saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıs polis tarafından yakalandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Koza Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre alacak verecek meselesi yüzünden yüzünden öfkelenen M.B.T. pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanına önünde dehşet saçtı. M.B.T. yanında getirdiği tüfeği art arda dükkana doğru ateşledi. Çevredeki vatandaşlar olay sonrası paniğe kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devriye atan polis ekipleri M.B.T.'yi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis tarafından olay yeri incelemelerine başlandı.

Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL