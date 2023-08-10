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Esenyurt'ta Kuaföre Pompalı Tüfekle Saldıran Zanlı Tutuklandı

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Esenyurt'ta bir kuaföre pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alacak verecek meselesi yüzünden öfkelenen M.B.T. isimli kişi, tüfeği dükkana doğru ateşleyip olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Esenyurt'ta bir kuaföre pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Koza Mahallesi'nde 8 Ağustos günü meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden öfkelenen M.B.T. isimli kişi pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanının önünde dehşet saçmıştı. M.B.T. yanında getirdiği tüfeği art arda dükkana doğru ateşleyip olay yerinden uzaklaşmıştı. İhbar üzerine polis ekipleri gelerek konuya ilişkin çalışma başlatmıştı. Devriye atan polis ekipleri aynı gün M.B.T.'yi gözaltına alarak emniyete götürmüştü. Çalışmaların devamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Koza Güncel Haberler

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