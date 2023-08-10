Esenyurt'ta Kuaföre Pompalı Tüfekle Saldıran Zanlı Tutuklandı

Esenyurt'ta bir kuaföre pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alacak verecek meselesi yüzünden öfkelenen M.B.T. isimli kişi, tüfeği dükkana doğru ateşleyip olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.