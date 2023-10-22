- Esenyurt'ta korkunç kaza; küçük çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğa çarptı, kaza sonrasında hastaneye götürmek yerine kaçtı

İSTANBUL - Esenyurt'ta abisi ile fırından dönen 5 yaşındaki Mahir Güngör'e, Reis D. kontrolündeki araba çarparak altına aldı. Yaşanan kaza sonrasında sürücü Reis D. olay yerinden kaçarken, küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vatandaşların aracın altında kalan çocuğu çıkarmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, 10.30 sıralarında Esenyurt Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Reis D. aracıyla sokaktan caddeye çıkmak istedi. O sırada el ele tutuştuğu abisi ile fırından ekmek alarak evine gitmek isteyen 5 yaşındaki Mahir Güngör, yola fırladı. Reis D. kontrolündeki araç duramayarak küçük çocuğu altına alırken, durumu gören vatandaşlar sürücüyü durdurmak istedi. O sırada Reis D. aracıyla geri gelerek küçük çocuğu tekrardan ezdi. Yaşanan kaza sonranda kanlar içerisinde yatan çocuğu gören sürücü koşarak olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahallelinin yardımıyla aracın altından çıkarılan küçük Mahir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı fakat müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

"Ben adama 'Dur' diye bağırdım, ama durmadı'

Yaşanan olay anlarını anlatan Gurbet Kuş, "Fırından çıkan çocuklar önümde yürüyordu. Sokaktan hızla gelen araba yola çıkan çocuğa çarptı. İlk anlarda çocuğun aracın altında eli, kolu yamulmuştu ama ciddi bir şeyi yok gibi duruyordu. Ben adama 'Dur' diye bağırdım ama adam durmadan geri geldi. O sırada çocuğun üstünden tekrar geçti. Daha sonrasında sürücü araçtan inince 'Çocuğu hastaneye götürelim' dedim. Fakat adam durmadı, kaçtı gitti" dedi.