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Esenyurt'ta Köprüyü Kapatıp Oyun Havası Oynayan Düğün Konvoyuna Cezalar Kesildi

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Esenyurt'ta düğün konvoyu trafiği aksatarak köprüyü kapattı ve oyun havası oynadı. Konvoydaki 3 sürücüye toplamda 7 bin 716 lira para cezası kesildi.

Esenyurt'ta, bir köprüyü trafiğe kapatıp oyun havası oynayan düğün konvoyundaki 3 sürücüye, 7 bin 716 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 3 Haziran'da bazı sosyal medya platformlarında "Köprü kapatıp oynayan düğün konvoyu trafiğe aldırış etmedi" başlığıyla paylaşımı yapılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.

Sefaş Köprüsü'nde düğün konvoyu oluşturarak trafiğin olağan akışını aksattıkları ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen sürücüler A.D, K.A. ve T.Ç. aynı gün içerisinde yakalanıp gözaltına alındı.

Sürücülere, "saygısızca araç kullanmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak", "araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altından sürmek" ve "film cam" maddelerinden 7 bin 716 lira para cezası kesildi.

Sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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