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Esenyurt'ta Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Girdi

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İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın bir iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken iş yerinde ve araçta hasar meydana geldi.

İstanbul Esenyurt'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın, bir iş yerine girmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağlarçeşme Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir binanın alt katındaki iş yerine girdi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, iş yerinde ve araçta hasar oluştu.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kontrolden çıkan aracın iş yerine girdiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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