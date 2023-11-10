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Esenyurt'ta Konteyner Yanında Bırakılan Bebek Hayatını Kaybetti

Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde konteynerin yanında bulunan bir poşet içerisindeki bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yapılan çalışmada, bebeği poşete koyup konteynerin yanına bırakan S.M.Ö ve annesi N.G. gözaltına alındı.