ESENYURT'TA KONTAK ANAHTARI ÜZERİNDE BIRAKILAN OTOMOBİL ÇALINDI

ESENYURT'ta, Savaş Bekçi'nin terziden kıyafetlerini aldığı sırada kontak anahtarını üzerinde bıraktığı otomobili, 2 kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan terzinin önünde yaşandı. Savaş Bekçi, kıyafetlerini almak için geldiği terzinin önünde kontak anahtarını üzerinde bırakıp otomobilinden indi. Bekçi'nin araçtan indiğini gören 2 şüpheli, otomobili çaldı. Dükkandan çıktığında aracının sokağın sonundan döndüğünü gören Bekçi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin sokağa gelmesi ve araç ile ayrılması başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

15 SANİYE SÜRDÜ

Otomobili çalınan Savaş Bekçi, Ben, buradaki terziye pantolonlarımı bırakmıştım. 10 saniyelik olay. İnip, hemen alayım dedim. Aracımla terzinin önüne yanaştım. 15 saniye sürdü. Maalesef kontak anahtarı üzerindeydi. Geri döndüğümde arabanın olmadığını fark ettim. Koştuk peşinden ama göremedik. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceledik. Gördük ki, 2 kişi beni takip ediyor. Daha sonra da aracı alıp, gidiyor dedi.

10 BİN LİRA İLE ÖDÜLLENDİRECEĞİZ

Otomobilinin bulunmasına yardım edecek kişileri 10 bin lirayla ödüllendireceğini söyleyen Bekçi, Aracımızın 200 - 300 bin lira değeri vardı. Bir yerde gören olursa, bulmamıza yardımcı olurlarsa 10 bin lira ile ödüllendireceğiz. İnşallah iyi niyetli çıkarlar. Aracımızı teslim ederler. Biz de şikayetimizden vazgeçeriz ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel