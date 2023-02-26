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ESENYURT'TA KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

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ESENYURT'TA KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

ESENYURT'ta 3 çocuk annesi kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

ESENYURT'ta 3 çocuk annesi kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde bir rezidansta sabah saatlerinde meydana geldi. 3 çocukları olan Necibe Yolcu (38) ile Yılmaz Yolcu (42) çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmada Necibe Yolcu, eşi Yılmaz Yolcu'yu bıçakladı. Gürültü ve bağırma seslerini duyan komşuların bildirmesiyle 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralı haldeki Yolcu'yu Esenyurt'taki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak, Yılmaz Yolcu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis Necibe Yolcu'yu gözaltına aldı. Soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yılmaz Yolcu Esenyurt Fatih Güncel Haberler

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