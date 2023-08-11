Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Kız Çocuğu Araç Altında Metrelerce Sürüklendi

Güncel Haberler

Esenyurt'ta sokakta karşıdan karşıya geçmek isteyen kız çocuğu, aracın altına kalıp metrelerce sürüklendi. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta sokakta karşıdan karşıya geçmek için yola atlayan kız çocuğu, arabanın altına kalıp metrelerce sürüklendi. Çocuğa çarpan araç ise bir dükkana çarparak durabildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokakta karşıdan karşıya geçmek için yola atlayan çocuk, aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Çocuğun üstünden geçen araç, daha sonra sokakta bulunan dükkana çarparak durabildi. Olaya tanık olan vatandaşlar kızın yardımına koştu. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis konuyla ilgili incelemelere başladı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title