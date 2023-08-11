Esenyurt'ta Kız Çocuğu Araç Altında Metrelerce Sürüklendi

Esenyurt'ta sokakta karşıdan karşıya geçmek için yola atlayan kız çocuğu, arabanın altına kalıp metrelerce sürüklendi. Çocuğa çarpan araç ise bir dükkana çarparak durabildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokakta karşıdan karşıya geçmek için yola atlayan çocuk, aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Çocuğun üstünden geçen araç, daha sonra sokakta bulunan dükkana çarparak durabildi. Olaya tanık olan vatandaşlar kızın yardımına koştu. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis konuyla ilgili incelemelere başladı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL