Esenyurt'ta Kiracısını Vuran Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta bir kiracısını kira meselesi yüzünden tartıştığı sırada tabancayla vurarak öldüren şüpheli Abdullah E. polis tarafından yakalandı. Olayda hayatını kaybeden Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu evinde ölü bulunmuştu.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Esenyurt'ta 20 Haziran saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu (30) 'nun tabancayla öldürülmüş olarak buldu.

EV SAHİBİNİN OĞLU YAKALANDI

ŞÜPHELİ "BENİ DÖVMEYE KALKTI"

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-Cinayet şüphelisinin adliyeye sevk görüntüleri