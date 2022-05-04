ESENYURT'TA KİRACILARLA EV SAHİPLERİNİN MEYDAN SAVAŞI - Haberler

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ESENYURT'TA KİRACILARLA EV SAHİPLERİNİN MEYDAN SAVAŞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'TA KİRACILARLA EV SAHİPLERİNİN MEYDAN SAVAŞI

ESENYURT'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine tekme tokat saldırdılar.

ESENYURT'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine tekme tokat saldırdılar. Silah çıkardıkları öne sürülen kiracılar baba oğul gözaltına alınırken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ardıçlı Mahallesi'nde dün anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Oğlunun darbedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı.

Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ardıçlı, Silah, kavga, Güncel, Haberler

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