Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Kin ve Düşmanlık Tahriki İddiasıyla Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta yapılan bir sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullanıldığı iddiasıyla bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve tartışma yaşandığı tespit edildi.

Esenyurt'ta bir sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal medyaya yansıyan bir sokak röportajında kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlattı.

Şüpheli Y.S'nin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek söylemlerde bulunduğunu, orada bulunanlarla tartışma yaşandığını tespit eden ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.

Zanlı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İstanbul Gözaltı Suç Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir? Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi? Bekir Şimşek kimdir? MHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek kaç yaşında, nereli? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 3 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 3 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Ahmet Şener kimdir? MHP Adana Feke Çukurova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener kaç yaşında, nereli? Firdevs Cingözler kimdir? MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kaç yaşında, nereli? Alim Işık kimdir? MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title