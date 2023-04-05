Esenyurt'ta Kimyasal Reaksiyondan Etkilenen 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sanayi sitesinde elektronik kart üretimi yapılan iş yerinde üretim için kullanılan hammaddenin kimyasal reaksiyona girmesi sonucu etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sanayi sitesinde elektronik kart üretimi yapılan iş yerinde üretim için kullanılan hammaddenin kimyasal reaksiyona girmesi sonucu etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 1575. Sokak Alkop Sanayi Sitesi B2 Blok'ta elektronik kart üretimi yapılan bir işyerinde üretim için kullanılan hammaddenin kimyasal reaksiyona girmesi sonucu iş yerinde bulunan 6 kişi etkilendi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine kimyasal reaksiyondan etkilenerek zehirlenen 6 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği belirtirken itfaiye ekiplerinin iş yerinin havalandırmasına yönelik çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.