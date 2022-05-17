Son Dakika | İSTANBUL ? ESENYURT'TA KEBAPÇININ BACASINDA ÇIKAN YANGIN ÇATIYI SARDI - Haberler

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Son Dakika | İSTANBUL ? ESENYURT'TA KEBAPÇININ BACASINDA ÇIKAN YANGIN ÇATIYI SARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: ESENYURT'ta, kebapçısının bacasında başlayan yangında alevler, 4 katlı apartmanın dış cephesi ve çatısını sardı.

ESENYURT'ta, kebapçısının bacasında başlayan yangında alevler, 4 katlı apartmanın dış cephesi ve çatısını sardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında bazı daireler ve çatıda hasar oluştu.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan kebapçının bacasında saat 09.00 sıralarında

henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler 4 katlı apartmanın dış cephesi ve çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Alevlerin sardığı apartman ve çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bazı daireler ve çatıda hasar oluştu.

"BİRDEN SARDI"

Görgü tanığı Aydın Tatar, "Yangın, alt katta bulunan kebapçının bacasında çıktı. Etrafa yayıldı. Alevler çatıya doğru çıktı. Birden sardı." dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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