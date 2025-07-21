Esenyurt'ta Kazan İmalathanesinde Yangın Çıktı

Esenyurt'ta Kazan İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Esenyurt'ta bir kazan imalathanesinde ambalaj malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Özcan KILIÇ / İSTANBUL, -ESENYURT'ta kazan imalathanesindeki ambalaj malzemelerin tutuşmasıyla çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'ndaki kazan imalathanesinde çıktı. İddiaya göre, fabrika içerisindeki ambalaj malzemelerinin tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı. Yoğun duman nedeniyle panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında içeride bulunan bir kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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