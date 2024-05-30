Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta kaza: 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, hafif ticari araca çarptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hafif ticari araca vurduktan sonra yolun karşısına geçen Ömer Asaf C.'ye çarptı. Park halindeki bir başka araca da çarpan otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 ANG 659 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Asaf C.'ye çarptı. Park halindeki bir araca da çarpan otomobil, Ömer Asaf C.'yi kaldırıma sürükledi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ile otomobilin çarptığı Ömer Asaf C.(17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini yansıdı. Görüntülerde otomobilin Ömer Asaf C.'ye çarptığı anlar yer alırken, kaza sonrası vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt trafik Güvenlik Trafik Kaza Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

Bakmadan Geçme

Konferans Ligi Şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? Limon FC olayı ne, Limon FC maçında ne oldu? #129300 30 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 30 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! İsrail lanetleme kararı nedir? Lanetleme kararı alınınca ne olur? 30 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 30 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Aziz Yıldırım transferi bitirdi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? #129300 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title