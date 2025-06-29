Esenyurt'ta Kayıp C.D.'nin Cesedi Bulundu: Borsa Kaybı ve Kredi İddiası

Esenyurt'ta Kayıp C.D.'nin Cesedi Bulundu: Borsa Kaybı ve Kredi İddiası
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Esenyurt'ta boş bir arazide hareketsiz bulunan C.D.'nin cesedi, 2 gündür kayıp olarak arandığı belirlendi. Borsa işlemlerinde yüksek miktarda para kaybettiği ve bu sebeple kredi çektiği iddia ediliyor.

ESENYURT'ta boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu ihbar etti. Ekiplerin kontrollerinde cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan C.D.'ye ait olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden C.D.'nin borsada yüksek miktarda para kaybettiği için bankadan kredi çektiği iddia edildi.

Olay saat 18.40 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, arazide bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasında, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan C.D. isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Cenaze, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BORSADA PARA BATIRDIĞI İÇİN KREDİ ÇEKTİĞİ İDDİASI

Ekiplerin çalışmalarında, olay yerinde C.D.'nin cep telefonu, cüzdanı ve ölümüne sebep olabilecek herhangi bir silah bulunamadı. Hayatını kaybeden C.D.'nin yakın zamanda borsada yüksek meblağda para kaybettiği ve bu sebeple bankadan 450 bin TL kredi çektiği iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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