Esenyurt'ta Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldüren Damata Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talebi

Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınpederini öldürdüğü iddia edilen damat ile eşi ve baldızının yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, damat hakkında 2 kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Esenyurt'ta, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürdüğü iddia edilen damat ile eşi ve baldızının yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, damat hakkında 2 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İran uyruklu tutuklu sanık Mohammad Khodarahmı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesince mahkemeye sunulan raporda, sanık Mohammad Khodarahmı'nın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, öldürülen karı kocanın kızları olan sanıklar Shırın Galeh Bakhtıarı ile Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın 2 kişiyi "tasarlayarak canavarca hisle üst soyu öldürme" suçunu işlediklerine yönelik delil bulunmadığından beraatlerini istedi.

Mütalaada, sanık Mohammad Khodarahmı'nın kayınpederi ve kayınvalidesini boğarak öldürdüğü, daha sonra maktullerin cesetlerini kesici aletlerle parçalara ayırıp, vücut parçalarını plastik poşetlerde derin donduruculara yerleştirdiği anlatıldı.

Sanık Mohammad Khodarahmı hakkında 2 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Mayıs 2020'de İran'ın İstanbul Başkonsolosluğundan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne, sanık Mohammad Khodarahmı'nın kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yı 3 ay önce Esenyurt'ta kaldıkları evde öldürdüğü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğu ihbarının yapılması üzerine tahkikat başlatıldığı anlatılıyordu.

İhbar üzerine söz konusu adreste yapılan aramada buzdolabı ve iki ayrı derin dondurucuda poşetler içerisinde iki ceset bulunduğu aktarılan iddianamede, cesetlerin Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile eşi Sıavash Galeh Bakhtırı'ya ait olduğunun belirlendiği ifade ediliyordu.

Olayın ardından çiftin damadı Mohammad Khodarahmı ile maktullerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı ile Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, 3 sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soyu öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.