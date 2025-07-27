Esenyurt'ta Kavga Çıkan Gruplara Polis Müdahalesi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen polislere mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Bağlarçeşme'deki bir sokakta meydana geldi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polislere mukavemet gösterdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağlarçeşme'de bir sokakta iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Gruptakilerden biri, tarafların ayrılması için uyarıda bulunan motosikletli polisin kaskını yere atarak kırdı.
Bu sırada polise mukavemet eden 1 kişi ile polisin kaskını yere atan şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel