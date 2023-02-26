Esenyurt'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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Esenyurt'ta evde çıkan tartışmada karısının bıçakladığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Esenyurt'ta evde çıkan tartışmada karısının bıçakladığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir sitede Necibe Y. ve Yılmaz Y. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Necibe Y, kocasını göğsünden bıçakla yaraladı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Yılmaz Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Necibe Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel