Esenyurt'ta Kargo Çalışanı Kaza Sonrası İntihar Etti

ESENYURT'ta kargo çalışanı Enes Ç. (25), annesiyle sokakta oynayan 2 yaşındaki Ö.K.'ye çarparak ölümüne neden oldu. Şok yaşayan sürücü çocuğun ölümüne neden olduğu minibüsün içinde yaşamına son verdi.

Olay saat 13.25 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 3043. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kargo çalışanı Enes Ç. 34 LS 0371 plakalı aracıyla sokaktan çıktığı sırada annesiyle oyun oynayan 2 yaşındaki Ö.K.'ye çarptı. Ö.K. kazada ağır yaralanırken, olayın şokuyla aracına binen Enes Ç. yaşadığı vicdan azabıyla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Ö.K. ve bıçakla aracında intihar eden sürücü Enes Ç. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ö.K. ve sürücü Enes Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Enes Ç.'nin kullandığı minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.