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Esenyurt'ta Kardeş Cinayeti

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İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdü.

Mehmet Akif Mahallesi 1826. Sokak'taki bir binada, Erhan İ. (35) ile üst katta oturan ağabeyi Ahmet İ. arasında gürültü konusunda tartışma çıktı.

Tartışma sırasında ağabeyi tarafından silahla vurulan Erhan İ, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Erhan İ'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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