ESENYURT'TA KAPKAÇÇILARI SOKAKTAKİLER YAKALADI - Haberler

ESENYURT'ta, çocuğuyla yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemi ile çalan 2 şüpheliyi, sokaktakiler yakaladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Gökevler Mahallesinde bulunan sokakta yaşandı. Çocuğuyla yürüyen Leyle S.'nin cep telefonu, 2 şüpheli tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Telefonu aldıktan sonra kaçan 2 hırsızın peşinden o sırada sokaktakiler koşmaya başladı. Hafif ticari aracın sürücüsü, kendisine doğru gelen kapkaççıyı tutarken, diğer şüpheli de vatandaşlar tarafından yakalandı. Durum polis ekiplerine bildirdi. M.Ö. ve R.A. gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu kadına iade edildi. Yaşananlar ise işyerlerinin güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"KADININ CEP TELEFONUNU ÇALDILAR"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel