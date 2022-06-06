ESENYURT'TA KAPKAÇÇILARI SOKAKTAKİLER YAKALADI - Haberler

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ESENYURT'TA KAPKAÇÇILARI SOKAKTAKİLER YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'TA KAPKAÇÇILARI SOKAKTAKİLER YAKALADI

ESENYURT'ta, çocuğuyla yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemi ile çalan 2 şüpheliyi, sokaktakiler yakaladı.

ESENYURT'ta, çocuğuyla yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemi ile çalan 2 şüpheliyi, sokaktakiler yakaladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Gökevler Mahallesinde bulunan sokakta yaşandı. Çocuğuyla yürüyen Leyle S.'nin cep telefonu, 2 şüpheli tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Telefonu aldıktan sonra kaçan 2 hırsızın peşinden o sırada sokaktakiler koşmaya başladı. Hafif ticari aracın sürücüsü, kendisine doğru gelen kapkaççıyı tutarken, diğer şüpheli de vatandaşlar tarafından yakalandı. Durum polis ekiplerine bildirdi. M.Ö. ve R.A. gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu kadına iade edildi. Yaşananlar ise işyerlerinin güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"KADININ CEP TELEFONUNU ÇALDILAR"

Olayın görgü tanığı Seyfi Akbudak, "Sabah saatlerinde bir kadının cep telefonunu çaldılar. Kaçmaya başladılar. Biz de peşlerinden gittik. Kırmızı bir araç onları kovalıyordu. Kadının yanında 2-3 yaşlarında çocuk vardı. Polisleri çağırdık. Geldiler, alıp götürdüler" dedi.

Görüntü dökümü:

Güvenlik kamerası

-Kapkaç sonrası yaşanan kovalamaca

-Polis ekiplerinin markette tutulan şüphelileri alması

Cep telefonu kamerası

-Sürücünün, bir kapkaççıyı tekme atarak yakalaması

-Kapkaççıların marketten çıkarılması

Aktüel

-Olayın yaşandığı sokak

-Seyfi Akbudak ile röp

-Şüphelilerin karakoldan çıkarılışı

-Genel ve detay görüntüler


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