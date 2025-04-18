Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

Esenyurt'ta kapalı otopark ve nefes bahçesi hizmete açıldı

Esenyurt'ta kapalı otopark ve nefes bahçesi hizmete açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesince inşa edilen "Büyük Osmanlı Cami Akçaburgaz Kapalı Otoparkı" ve "Akçaburgaz Nefes Bahçesi" hizmete alındı.

Esenyurt Belediyesince inşa edilen "Büyük Osmanlı Cami Akçaburgaz Kapalı Otoparkı" ve "Akçaburgaz Nefes Bahçesi" hizmete alındı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 180 araç kapasiteli otopark ile bahçenin açılışı için düzenlenen törende, Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ilçesinde göreve geldiği günden beri sıkça yarım kalmış projeler, atıl haldeki tesisler ve kişiye özel tahsis edilmiş mekanlarla karşılaştıklarını söyledi.

Aksoy, geride kalan 6 aylık süre içinde çeşitli bakanlıklar, İstanbul Valiliği ve İlçe Kaymakamlığı ile koordineli çalışarak, sorunları kısa sürede çözmek için kolları sıvadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle ilçedeki sorunların hızla çözümlendiği dile getiren Aksoy, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışını yaptığımız Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde yaklaşık 11 adet okulumuz hizmete açıldı. Bunlar önümüzdeki yıldan itibaren öğrencilerle beraber 15 bine ulaşarak, eğitim kampüsü olacak. Türkiye'nin önemli eğitim yatırımlarından bir tanesi, diğer şehirlere model oluyor." diye konuştu.

" Esenyurt, Türkiye sanayisinin yüzde 7'sini karşılıyor." diyen Aksoy, "Biz de Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ile beraber Akçaburgaz'ı, Esenyurt'u, İstanbul sanayisini korumak için büyük bir yerleşke yapıyoruz. Mesai saatleri içinde yaklaşık 400 kişilik ekibimiz 24 saat Esenyurt'un güvenliği için hazır bulunacak." ifadesini kullandı.

Açılış törenine, Kaymakam Fatih Çobanoğlu, belediye yönetimi ve bazı muhtarlar katıldı.

Daha sonra Büyük Osmanlı Cami Akçaburgaz Kapalı Otoparkı ve Akçaburgaz Nefes Bahçesi vatandaşların kullanımına açıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.