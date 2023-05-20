Esenyurt'ta Kamyonet Hırsızlığı Kamerada; Aynı Gece 3 Kamyonet Çalındı İddiası

Esenyurt'ta mermer dolu kamyonet 2 hırsız tarafından çalındı. Aynı gece ilçede aynı model 3 kamyonetin çalındığı öne sürüldü. Olayla ilgili polis çalışmalarını sürdürüyor.

ESENYURT'ta mermer dolu kamyonet 2 hırsız tarafından çalındı. Aynı gece ilçede aynı model 3 kamyonetin çalındığı öne sürüldü.

Olay, Perşembe gecesi Atatürk Mahallesi 2213 Sokak'ta 04.35 sıralarında meydana geldi. Kamyonetle gelen şüphelilerden biri Maşuk Yılmaz'a ait 34 HDH 28 plakalı mermer dolu kamyonetin camını kırdı. Kırılan camdan kapıyı açan şüpheli, kamyoneti çalıştırırak olay yerinden uzaklaştılar. Şüpheliler daha sonra aynı şekilde başka bir kamyoneti daha çalmak istediler, uzun dakikalar uğraşlarına rağmen kapısını açamadıkları kamyoneti bırakıp olay yerinden uzaklaştılar.

Kamyoneti çalınan Maşuk Yılmaz, "Aynı gece 3 tane araba çalınıyor. Aynı araçla 3 tane araç çalıyorlar, şu an mağdurum yetkililerden yardım istiyorum?? ifadelerini kullandı.

Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.