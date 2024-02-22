Esenyurt'ta Kaldırımda İlerleyen Tır Sürücüsüne 10 Bin 785 TL Para Cezası

Esenyurt'ta kara yolunun kenarındaki kaldırımda ilerleyen tır sürücüsüne 10 bin 785 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, dün Hadımköy Yolu'ndaki bir tırın kaldırımda ilerleyerek yaya güvenliğini tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede 34 KA 7690 plakalı tırın sürücüsünün H.A. olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik işaret ve levhalara uymamak", "saygısızca araç kullanmak", "yayalara ilk geçiş hakkını vermemek", "muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak" ile çekiciye takılı 06 FH 0779 plakalı yarı römork için de "muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 10 bin 785 lira ceza uygulandı.

Öte yandan H.A, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.