Esenyurt'ta Kağıt Yüklü Kamyon Park Halindeki Aracın Üzerine Böyle Devrildi

ESENYURT'ta rampada ilerleyen kamyon, kağıt yükünün yana kayması sonucu yol kenarında park edilen hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün öğle saatlerinde Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Emre Işık, yönetimindeki 34 TP 8855 plakalı kamyonu ile yük taşırken rampada yükü yana doğru kaydı. Dengesi bozulan kamyon, yol kenarında park halindeki 06 BMM 659 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyon şoförünün kolu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı.