Esenyurt'ta Kafede Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Esenyurt'ta bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.
Olay, Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.