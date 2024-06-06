Esenyurt'ta Kadınlara Sözlü Taciz ve Tehdit İddiasıyla Tutuklama

Esenyurt'ta, evlerine giden iki kadına sözlü tacizde bulunduğu ve mahalle sakinlerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da Kıraç'ta yaşanan ve sosyal medyada da paylaşılan kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheli M.C.A'nın, Zafer Mahallesi'nde evlerine giden D.K. ve E.D. isimli kadınları sözlü taciz ettiği, mahalle sakinlerine de buna tepki göstermesi üzerine tehditler savurup hakaretlerde bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin üüzerindeki aramada ruhsatsız tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

Şüpheli M.C.A, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.