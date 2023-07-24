Esenyurt'ta Kadını Döven Zanlı Tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadını döverek bayılttığı ve kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüphelinin 11 ayrı suç kaydı bulunuyor.

İstanbul Esenyurt'ta, bir kadını döverek bayılttığı ve kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Esenyurt'ta D.S. isimli kadının, şiddet görmesi sonucu bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntülerin, sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan Şeyhmus Dağ'ın, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Hakkında 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Dağ'ın, tutuklanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Piri Reis Mahallesi'nde önceki gün bir kişinin, döverek bayılttığı kadını yerde sürükleyerek minibüse bindirmesi ve evlerinden olayı görüntüleyerek duruma tepki gösteren vatandaşları tehdit etmesi, cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Görüntülerin, sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği şüpheli Şeyhmus Dağ'ı gözaltına almıştı.