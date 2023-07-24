Esenyurt'ta Kadını Döven Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan ve olay yerinden uzaklaşan şüpheli şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta sokak ortasında dövdüğü kadını bayıltarak bir araca bindirip olay yerinden uzaklaşan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Olay 22 Temmuz günü akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayıltmıştı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istemişti. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfürler savurmuştu. Şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirip olay yerinden uzaklaşmıştı. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüphelinin 11 suç kaydı bulunan Ş.D. isimli şahıs olduğunu tespit ederken olay anında yanlarında bulunan E.I. isimli şahıs ile birlikte yakalayarak gözaltına almıştı. Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL