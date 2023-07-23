Esenyurt'ta Kadını Döven Şüpheli Vatandaşları Tehdit Etti

Esenyurt'ta bir kadını döverek bayılttığı iddia edilen şüphelinin, kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta, bir kadını döverek bayılttığı iddia edilen şüphelinin, kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi'nde bir kişi, döverek bayılttığı öne sürülen kadını yerde sürükleyerek, minibüse bindirmeye çalıştı.

Bu sırada evlerinin balkonundan olayı görüntüleyen ve duruma tepki gösteren vatandaşları da tehdit eden şüpheli, kadını araca bindirdikten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, şüphelinin baygın haldeki bir kadını yerde sürükleyerek, araca bindirmeye çalışması yer alıyor.

Görüntülerde şüpheli, olaya tepki gösterip çekim yapan vatandaşlara "Yarın sabah sizin için geleceğim." diyerek tehdit ediyor ve hakaretlerde bulunuyor.