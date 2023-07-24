Esenyurt'ta Kadını Döven Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt'ta bir kadını döverek bayılttığı ve kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta, bir kadını döverek bayılttığı ve kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta D.S. isimli kadının, şiddet görmesi sonucu bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan Ş.D'nin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Hakkında 11 suç kaydı bulunduğu belirlenen Ş.D, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

Piri Reis Mahallesi'nde önceki gün bir kişinin, döverek bayılttığı kadını yerde sürükleyerek minibüse bindirmesi ve evlerinden olayı görüntüleyerek duruma tepki gösteren vatandaşları tehdit etmesi, cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği şüpheli Ş.D'yi gözaltına almıştı.