Esenyurt'ta Kadını Döven Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan ve kendisine engel olmak isteyenleri tehdit eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, dün sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D.S. isimli kadınla tartışan Ş.D., kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ş.D. GÖZALTINA ALINDI

Ş.D. ve yanındaki E.I. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.