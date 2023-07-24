Esenyurt'ta Kadını Döven Şahıs Tutuklandı

Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan Şeyhmus Dağ tutuklandı. Olaya müdahale etmek isteyenleri de tehdit eden Dağ'ın yanında bulunan Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.