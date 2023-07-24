Esenyurt'ta Kadını Döven Şahıs Tutuklandı
Güncel Haberler
Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan Şeyhmus Dağ tutuklandı. Olaya müdahale etmek isteyenleri de tehdit eden Dağ'ın yanında bulunan Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şeyhmus Dağ ve olay sırasında yanında bulunan Elif I. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.Şeyhmus Dağ tutuklanırken Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel